الأوروبي لكرة القدم: "سوبر ليغ" ما بين الأندية "لن يحدث"

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر سيفرين: إن "سوبر ليغ" ما بين الأندية الأوروبية "لن يحدث" على الرغم من تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية وذكرت فيه أن الأندية تجري محادثات بشأن الـ "سوبر ليغ"

وذكرت الصحيفة الألمانية الأسبوعية أن وثيقة مسربة كشفت عن مناقشات سرية تدور حول دوري جديد يضم بعض أكبر أندية أوروبا، لكن سيفرين رفض هذه المزاعم ووصفها بأنها "خيالية" وذلك خلال مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس الماضي في مدينة نيون بسويسرا.

رئيس نادي يوفنتوس أندريا أغنيللي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل أكثر من 200 فريق كرة قدم في جميع أنحاء القارة، يشارك سيفرين الرأي بخصوص الـ"سوبر ليغ"، وقال أغنيللي: إن أبطال الدوري "منخرطون بشكل كامل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تشكيل اللعبة في المستقبل".

وقال سيفرين وأغنيللي إن الأندية الكبرى في أوروبا ستظل جزءًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن ألمح إلى أن التشكيلة الأوروبية لكرة القدم قد تشهد إصلاحًا ابتداءً من 2024.

ومن المقرر الإعلان عن مسابقة ثالثة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم مالشهر المقبل، بهدف إدارة هذه المنافسة إلى جانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.