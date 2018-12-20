رغم الانتقادات.. برلمان الدنمارك يصوت على تخصيص "جزيرة للمجرمين من المهاجرين"

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من المقرر أن يصوت البرلمان الدنماركي، الخميس، بشأن استقبال بعض المجرمين الأجانب في جزيرة صغيرة، في خطوة فسرت على أنها لا تأخذ بعين الاعتبارمخاوف السكان المحليين بأن ذلك من شأنه تدمير المجتمع المحلي. وتنوي الحكومة وضع ما يصل إلى 100 مجرم، لا يمكن تنفيذ حكم بإبعادهم بسبب الخشية من تعرضهم لخطر التعذيب أو الإعدام في بلدهم الأصلي، على جزيرة ليندهولم، على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة كوبنهاغن.

وبهذا الخصوص، تقول ميشيل باشيليت، المفوضة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "أحيانا، ثمة صعوبة في إعادة مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية عندما تُرفض طلباتهم كلاجئين".