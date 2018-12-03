إنشاء سجن على جزيرة مهجورة مخصص للمهاجرين وطالبي اللجوء في الدنمارك

ويأتي قرار الحكومة الدنماركية الائتلافية المحافظة كجزء من تسوية مع حزب الشعب المناهض للمهجرة، ضمن خطة ميزانية البلاد لعام 2019.

وسيتم بناء هذا السجن على جزيرة "ليندهولم" القريبة من مدينة (مون)، والتي تبعد حوالي كيلومتر واحد عن البر.

القطاع الصحي والمتقاعدين.. والسجن

وتشمل النقاط الأخرى التي اتفقت عليها الحكومة مع حزب الشعب هو تحسين القطاع الصحي والطب النفسي، بالإضافة إلى تحسين رعاية المسنين ورفع الأجور التقاعدية لما نسبته 1.1 من المواطنين.

أما بما يخص الشؤون الخارجية، فاتفق الطرفان على أن إرسال العديد من الأجانب إلى أوطانهم بدلا من خطط إدماجهم، وبالتالي، اتخذت الحكومة قرار بناء مركز (سجن) على جزيرة ليندهولم.

وبذلك، يتعين على المهاجرين، الذي يُطردون في محكمة الجنايات والمقيمين بشكل مخالف، انتظار ترحيلهم على الجزيرة بدلا من مركز "كارشوفغارد" المخصص لهذا الشأن في الوقت الحالي.

لا يشعرون بالآمان

ويقول سكان مدينة جوتلاند حيث يقع مركز كارشوفغارد حاليا، إنهم لا يشعرون بالآمان منذ فترة طويلة بسبب المهاجرين.

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بالتالي، ستشرع الحكومة بنقل المهاجرين إلى الجزيرة مطلع العام القادم 2019، حيث سيكون بانتظارهم ضباط وموظفون من قسم مكافحة الجرائم.

ويستعمل الباحثون في جامعة الدنمارك للتكنولوجيا مركز ليندهولم في الوقت الحالي، لكن أنشطتهم تنتهي مطلع العام 2019 على الجزيرة.