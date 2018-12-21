الملك البلجيكي يقبل استقالة رئيس الحكومة ويكلّفه بتصريف الأعمال

قبل الملك فيليب استقالة رئيس وزراء وزراء بلجيكا شارل ميشال اليوم الجمعة وطلب من حكومته الاستمرار في تصريف الأعمال.

وبعد مشاورات مع قادة الأحزاب قال القصر الملكي في بيان: إن الملك أكد الرغبة في إدارة البلاد على نحو جيد حتى الانتخابات المقبلة المقررة في 26 أيار/مايو المقبل.

وكان رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشال أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان، عن استقالته عقب خسارته اقتراع سحب ثقة قدمه معارضون، وكان ميشيل يرأس حكومة أقلية بعد انسحاب الحزب القومي الفلمنكي من الائتلاف الحكومي، احتجاجا على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة.

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل الملك فيليب استقالات وزراء حزب التحالف الفلمنكي الجديد، ما كان يعني خسارة ميشال الأغلبية البرلمانية لمدة 5 أشهر قبيل الانتخابات التشريعية المقررة أواخر أيار/مايو المقبل.

وجاء ذلك على خلفية مظاهرات شعبية شهدتها العاصمة بروكسل الأسبوع الماضي ونظمتها الأحزاب الفلمنكية اليمينية احتجاجا على ميثاق مراكش الخاص بالهجرة، استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.