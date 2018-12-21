وزيرة الدفاع الفرنسية: قرار ترامب بشأن سوريا "خطير للغاية" والمهمة لم تنتهِ بعد

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن قرار ترامب بشأن سوريا "خطير للغاية" مضيفة أن "المهمة لم تنته هناك بعدُ". وفيما يتعلق باستقالة وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الذي ترك منصبه بسبب خلاف في الرؤى السياسية مع سيد البيت الأبيض، ترامب، قالت بارلي وزير الدفاع الأمريكي ماتيس جندي عظيم وشريك في كل الظروف.

وكانت بارلي قد أكدت يوم أمس أن القوات الفرنسية ستتابع مهامها في سوريا، مضيفة عبر تغريدتين نشرتها على حسابها على تويتر "أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لم "يمسح من الخريطة بشكل كامل بعد، ولا جذوره أيضاً" وأن هناك "جيوب مقاومة" تابعة له، يجب القضاء عليها عسكرياً وبشكل نهائي.

وأثار قرار ترامب بالانسحاب العسكري من سوريا موجة من ردود الفعل على الصعيدين العالمي والداخلي، حيث يقول مراقبون إن ترامب لم يتناقش فعلياً مع الحلفاء قبل إعلان الانسحاب.

يذكر أخيراً أن القرار الأخير دفع بوزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إلى تقديم استقالته، بسبب ما سمّاه "خلافاً في الرؤى السياسية مع دونالد ترامب.

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