الكرملين يقول إن القرارات الأمريكية المتخبطة تعقد الشؤون الدولية

قال الكرملين اليوم الجمعة إنه لا يفهم ما هي الخطوات التالية التي ستتخذها الولايات المتحدة في سوريا وإن اتخاذ القرارات بشكل متخبط لا يمكن التنبؤ به يسبب حالة من عدم الارتياح في الشؤون الدولية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تريد مزيدا من المعلومات عن الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من سوريا الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب بصورة غير متوقعة هذا الأسبوع، وإنه من غير الواضح ما هي التحركات المقبلة.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين سيتابع ما إذا كان الانسحاب سيحدث بالفعل إذ أن تعهدا أمريكا سابقا بالانسحاب لم يترجم إلى أفعال، وردا على سؤال عن الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية من أفغانستان قال إن روسيا لا تريد أي شيء من شأنه زعزعة استقرار أفغانستان.