شاهد: ألباني يطلق اسم ترامب على أحد ذئابه

رجل من كوسوفو، أطلق اسم ترامب على أحد ذئابه، كنوع من الشكر والعرفان للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها بلده.

حيسني ريكساج، فلاح ألباني، من قرية أوسيك هيلي، والتي تبعد 80 كيلومترا من بريستينا، يربي الطيور والذئاب في حقله، والتي أكد أن بعضا منها اصطادها بيديه.