ترامب: "تقدم كبير" يتحقق بشأن اتفاق محتمل مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر يوم السبت إن "اتصالا طويلا وجيدا للغاية" جمعه بنظيره الأمريكي شي جين بينغ وإن اتفاقا محتملا للتجارة بين البلدين يحقق تقدما جيدا.

وكتب ترامب في تغريدة يقول "جمعني لتوي اتصال طويل وجيد للغاية برئيس الصين شي... الاتفاق يمضي قدما على نحو جيد للغاية. إذا أُبرم، سيكون شاملا جدا، وسيغطي كافة موضوعات ومجالات ونقاط الخلاف. لكن تقدما كبيرا يتحقق".

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ومع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يومه الثامن دون نهاية سريعة في الأفق، كان الرئيس الجمهوري في واشنطن يرسل تغريدات يهاجم فيها الديمقراطيين ويتحدث عن احتمال تحسن العلاقات مع الصين.

وخاض البلدان حربا تجارية ضد بعضهما البعض معظم العام الجاري شهدت تعطل تدفق بضائع بمئات المليارات من الدولارات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب رسوم جمركية.

واتفق ترامب وشي على تهدئة الحرب التجارية والكف عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما بداية من الأول من ديسمبر كانون الأول، بينما يتفاوضان على اتفاق لإنهاء النزاع بعد أشهر من تصاعد التوترات.

وقالت وسائل الإعلام الصينية أيضا إن شي وترامب تحدثا اليوم السبت، ونقلت عن شي قوله إن فرق عمل من البلدين تعمل على تنفيذ التوافق الذي جرى التوصل إليه مع ترامب.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية أيضا عن شي قوله إنه يأمل في أن يتمكن الطرفان من عقد لقاء والتوصل إلى اتفاق يكون مفيدا للجانبين.

وألغى ترامب خططا للتوجه إلى فلوريدا لحضور عُطلة هناك بسبب إغلاق الحكومة الذي بدأ في الثاني والعشرين من ديسمبر كانون الأول، وقال في تغريدة "أنا في البيت الأبيض أنتظر قدوم الديمقراطيين وإبرام اتفاق".

وأغلق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في عطلة نهاية الأسبوع، وهناك عدد قليل من المشرعين في العاصمة.

وبدأ الإغلاق الذي يؤثر على 25 بالمئة من الحكومة الاتحادية، بما في ذلك 800 ألف موظف أو نحو ذلك، عندما انتهى أجل تمويل عدد من الوكالات الحكومية.

ويتعين على الكونغرس أن يمرر تشريعا لاستئناف التمويل، لكنه لم يفعل ذلك بسبب خلاف حول مطالبة ترامب له بأن يشمل مشروعُ قانون للتمويل خمسةَ مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل جدار يريد أن يبنيه على طول الحدود مع المكسيك.