تراجع أسواق البورصة العالمية إثر هبوط في بورصة وول ستريت

انهار مؤشر السوق المالي الرئيسي الياباني، ما أدى إلى حالة من القلق بين أوساط المتعاملين، وذلك في أعقاب الانخفاض الذي شهدته بورصة وول ستريت.

وفي الصين هبط مؤشر شانغهاي المركب بنسبة أكثر من 2%، ومزيد من المستثمرين أضحوا يشعرون بقلق أكثر، بسبب خلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع محافظ البنك المركزي رافقه إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.

وقد سجلت أسواق المال الأمريكية أسوأ حصيلة لها عشية عيد الميلاد، إذ انخفض مؤشر دوجونز لنحو 30 شركة رائدة بمستوى يزيد عن 650 نقطة، وتتجه تلك الشركات لتسجيل أسوإ حصيلة في شهر كانون الأول/ديسمبر منذ سنة 1931، خلال حالة الركود الكبرى.

وانهار الدولار أمام الين الملاذ الآمن والفرنك السويسري الذي ارتفع بنحو 0.2% أمام الدولار، وكانت نسبة هبوط الدولار بنحو 0.39%مقابل 110.00 ين الياباني.

وبمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد اليوم الثلاثاء، أغلقت عديد الأسواق المالية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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