السلطات الفرنسية تعيد مهاجرين حاولوا التسلل إلى إنجلترا

أعادت السلطات الفرنسية ثمانية مهاجرين مشتبه بهم على متن زورق مطاطي في بحر المانش. وكانت سفينتا شحن شاهدتا الزورق الذي تعطل محركه على الحدود الفرنسية البريطانية. وكانت قوات البحرية الفرنسية من بين الأطراف التي دعيت إلى اعتراض الزورق الذي كان على متنه ستة أشخاص كهول وطفلين. والملاحظ أن عددا متنام للمهاجرين ما فتئ يتزايد خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة منهم الوصول إلى الساحل البريطاني.