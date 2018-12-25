شاهد: العائلة المالكة البريطانية تتوجه لقداس عيد الميلاد

غاب الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عن قداس عيد الميلاد يوم الثلاثاء إلا أن مصدرا ملكيا قال إن الأمير البالغ من العمر 97 عاما في حالة صحية ممتازة لكنه يريد فقط أن يقضي اليوم بمفرده.
وتزوج فيليب دوق إدنبره من إليزابيث في العام 1947 ويقف بجانب زوجته منذ توليها العرش.
وقال المصدر "الدوق في حالة صحية ممتازة لكنه سيقضي اليوم بمفرده"، حيث كان قد خضع الضابط السابق بالبحرية لجراحة ناجحة في الفخذ في وقت سابق العام الجاري وتقاعد عن الحياة العامة العام الماضي ولعن ساخرا الوقت الذي لم يعد فيه قادرا على "الوقوف لفترة طويلة".
وعادة ما يحضر كبار أفراد العائلة المالكة قداس عيد الميلاد في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينغهام بشرق إنجلترا.
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ووفقا لمصور من رويترز في الكنيسة حضرت الملكة إليزابيث وكذلك ولي العهد الأمير تشارلز أمير ويلز إلا أن زوجته كاميلا لم تحضر.
وحضر القداس أيضا الأميران وليام وهاري مع زوجتيهما كيت وميغان.
وأكدت إليزابيث في كلمتها بمناسبة عيد الميلاد، على ضرورة الأخذ بالنوايا الحسنة والسعي نحو السلام، واحترام الناس لبعضهم البعض رغم الخلافات بينهم، وأن التعامل مع الآخر باحترام وعلى أساس أخوي هو خطوة نحو التفاهم.