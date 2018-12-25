شاهد: العائلة المالكة البريطانية تتوجه لقداس عيد الميلاد

غاب الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عن قداس عيد الميلاد يوم الثلاثاء إلا أن مصدرا ملكيا قال إن الأمير البالغ من العمر 97 عاما في حالة صحية ممتازة لكنه يريد فقط أن يقضي اليوم بمفرده.

وتزوج فيليب دوق إدنبره من إليزابيث في العام 1947 ويقف بجانب زوجته منذ توليها العرش.