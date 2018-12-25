وزير الخارجية التركي: عازمون على دخول شرقي الفرات شمال سوريا في أقرب وقت ممكن (صحيفة حرييت)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء أثناء لقائه مجوعة من الصحفيين الأتراك أن أنقرة عازمة على العبور إلى شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في أسرع وقت ممكن.

ويأتي تصريح الوزير التركي تأكيدا لما أعلنته بلاده هذا الشهر بأنها ستشن عمية عسكرية في المنطقة كما يأتي بعد أيام من قرار الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال سوريا وهو ما دفع بأنقرة إلى تأجيل خططها.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا يوم الأحد على التنسيق لتفادي فراغ في

السلطة في تلك المنطقة.

وعن الوجود الفرنسي في سوريا، قال جاويش أوغلو إن باريس لن تجني أي فائدة بالبقاء في سوريا من أجل حماية ما أسماها مليشيا كردية على حد وصفه في إشارة لوحدات حماية الشعب.