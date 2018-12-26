حزب الله ينشر فيديو يقول إنه للدفاعات الجوية السورية خلال تصديها للهجوم الإسرائيلي

نشرت وكالة رويترز مقطع فيديو جديد تم تحميله على الانترنت من قبل وحدة الإعلام الإلكتروني التابعة لحزب الله، يظهر الدفاعات الجوية السورية أثناء ما قالت سوريا إنه هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق الثلاثاء.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صواريخ على أهداف قرب دمشق يوم الثلاثاء وأصاب ثلاثة جنود سوريين.

وقال المصدر العسكري "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتتمكن من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح".

ولم تتضح طبيعة الأهداف.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" قرب دمشق.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

إلا أن تغريدة ظهرت لاحقاً على الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على تويتر جاء فيها "جرى تفعيل نظام للدفاع الجوي للجيش ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا".

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قال في وقت سابق إن صواريخ إسرائيلية انطلقت من فوق الأراضي اللبنانية واستهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق، وأصابت مستودعات أسلحة لحزب الله أو قوات إيرانية.

ومن جهتها قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.