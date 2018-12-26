زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب صقلية الإيطالية وإصابة عدد من الأشخاص

قال مسؤولون إيطاليون إن زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة ضرب منطقة شمال كاتانيا على سفح جبل إتنا في صقلية في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء مما ألحق أضرارا ببعض المباني وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
ووقع الزلزال بعد يومين من ثوران بركان إتنا، أعلى وأكثر براكين أوروبا نشاطا، مرسلا عمودا ضخما من الرماد في السماء مما أدى إلى إغلاق مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية بشكل مؤقت.
ووقع الزلزال في الساعة 3:19 صباحا بالتوقيت المحلي (0219 بتوقيت جرينتش) مما دفع العديد من السكان لترك منازلهم وقضاء ليلتهم في السيارات.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أضرارا لحقت بمبان قديمة في مدينتي سانتا فنيرينا وزافيرانا إتنا.
وقال المسؤولون إن أربعة اشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط جدار أثناء فرارهم من منازلهم.
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يذكر أن أشد الزلازل، التي شهدتها إيطاليا قوة منذ بداية القرن العشرين، كان في العام 1908 وتبعته حينها موجات تسونامي، مما أسفر عن مقتل زهاء 80 ألف شخص في مناطق ريجيو وكالابري وصقلية جنوب البلاد، ويعود سبب الزلزال حينذاك إلى تحرك عادي للصفائح التكتونية، ذلك أن إيطاليا تقع على طول نطاق حدود الصفيحة الأفريقية القارية، وهذه الصفيحة تندفع تحت قارة أوروبا بمعدل 25 ملليمتراً في كل عام، وهذا ما يتسبب في إحداث إزاحة عامودية تؤدي إلى حدوث الزلزال.