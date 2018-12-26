تقرير: ثلاثة قتلى في انفجار بمصنع للكيماويات في الصين

أفاد موقع إلكتروني رسمي صيني يوم الأربعاء بأن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شينغيانغ في شمال غرب البلاد وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة بجروح خطيرة.

وأضاف موقع تيانشان الإخباري أن الانفجار وقع بينما كانت شركة شينغيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث الأليم بعد حوالي شهر من تسرب غازي في مصنع تملكه شركة تابعة لشركة كيمتشاينا وأسفر عن مقتل 23 شخصا في إقليم خبي بشرق الصين.

إقرأ ايضاً:

شاهد: مقتل خمسة وإصابة 21 في خطف حافلة في الصين

الصين تتهم الاتحاد الأوروبي و بريطانيا بالنفاق

طلاب صينيون يحوّلون المياه إلى ضباب جليدي بلمح البصر

وتصاعد الغضب الشعبي من معايير السلامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع الذي تخيم عليه حوادث متنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع.

وتعهدت الصين بتحسين المعايير الصناعية لكن مدافعين عن البيئة يقولون إن نقاط القصور في عملية الإشراف ما زالت موجودة بما في ذلك عمليات إنتاج غامضة لكيماويات خطيرة.