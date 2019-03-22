مقتل 47 وإصابة 640 في انفجار بمصنع كيماويات في الصين

في أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التي أغضبت الرأي العام، أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الجمعة عن مقتل 47 شخصا وإصابة 640 في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو الشرقي.

وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار وقع الخميس في منطقة تشينجياجانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة (1900 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات وأن 32 منهم حالاتهم خطيرة.

وانتشر الحريق في المصنع المملوك لشركة تيانجياي للكيماويات إلى المصانع المجاورة. وقالت وسائل إعلام إن أطفالا في حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جراءه.

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ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. غير أن الشركة التي تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها وفقا لصحيفة تشاينا ديلي.

وازداد غضب الرأي العام من معايير السلامة في الصين على خلفية الحوادث الصناعية بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التي شابت ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع.

وفي عام 2015 قتل 165 شخصا في سلسلة انفجارات بمخزن للمواد الكيمائية في مدينة تيانجين.

ولم تمنع التعهدات المتكررة للحكومة بتشديد إجراءات السلامة كوارث مصانع الكيماويات على وجه التحديد.