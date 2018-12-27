بعد قصة حب طويلة...مايلي سايرس وليام هيمسورث يعلنان الزواج

أعلنت النجمة العالمية مايلي سايرس عن زواجها من نجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث وذلك بعد قصة حب جمعت النجمين عشر سنوات تخللتها شائعات كانت في كل مرة تتحدث عن جفاءً يعكّر صفو العلاقة بينهما.
ونشرت مايلي سايرس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صوراً من حفل زفافها الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من الزوجين.
وفي تعليق لها على إحدى صور الزفاف، في الموقع المذكور، أشارت مايلي إلى أن الحفل تمّ في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وكانت العلاقة بين مايلي وليم بدأت في العام 2009 حينما جمعهما فيلم (الأغنية الأخيرة)، وفي العام 2012 أعلنا عن خطبة وثّقت عرى علاقتهما، وذلك قبل أن ينفصلا في العام التالي، ثم عادت مياه العلاقة إلى مجاريها في العام 2016، وفي العام الماضي عبّرت مايلي عن حبها العميق لهيمسورث من خلال أغنية (ماليبو).
للمزيد في يورونيوز: