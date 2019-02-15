تعرّف على معدّلات الزواج في دول الاتحاد الأوروبي

احتلت ليتوانيا في العام 2017 مركز الصدارة بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد الزيجات مقارنة بعدد سكّان البلاد، حيث بلغت نسبة الزواج فيها 7.5 لكل ألف نسمة، وبعدها حلّت رومانيا بنسبة 7.3 لكل ألف نسمة، ثم قبرص ولاتفيا بنسبة بلغت 6.8 لكل ألف نسمة في كل منهما، فيما حلّت مالطا في المركز الخامس بنسبة بلغت 6.3 لكل ألف نسمة.

وعلى النقيض منذ ذلك، سُجّلت أدنى معدلات الزواج في سلوفينيا بنسبة بلغت 3.1 زيجات لكل ألف نسمة، وقبلها حّلت إيطاليا ولوكمسبورغ بنسبة 3.2 لكل ألف نسمة، ثم البرتغال بنسبة 3.3 لكل ألف نسمة.

وحسب تقرير للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات"، صدر اليوم الخميس، فإن نسبة الزواج في العام المذكور بلغت في سلوفاكيا 5.8 بالألف، تلتها الدانمارك بنسبة 5.5 بالألف، ثم السويد وهنغاريا بنسبة بلغت 5.2 بالألف، ثم النمسا وبولندا بنسبة 5.1 بالألف، ثم ألمانيا وتشيكيا بنسبة 5.0 بالألف، ثم كرواتيا وإستوانيا بنسبة 4.9 بالألف، ثم فنلندا وإيرلندا بنسبة 4.8 بالألف، ثم اليونان بنسبة 4.7 بالألف، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.4 بالألف، ثم بلغاريا بنسبة بلغت 4.0 بالألف، ثم بلجيكا بنسبة بلغت 3.9 بالألف، ثم هولندا بنسبة 3.8ـ، ثم إسبانيا بنسبة 3.7 بالألف، ثم فرنسا بنسبة 3.5 بالألف.

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والجدير بالذكر أن تقريراً صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي في التاسع من شهر آب/أغسطس الماضي أفاد بأن 43 بالمائة من المواليد في الاتحاد الأوروبي لعام 2016 ولدوا خارج إطار العلاقات الزوجية، حيث ولد أكثر من 5.1 مليون طفل.

فرنسا تصدرت نسب المواليد خارج إطار الزواج، إذ يتمتع الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد خارج إطار الزواج بحقوقهم كاملة، أما في اليونان فالأمر أكثر تعقيدا إذ لا يزال المجتمع ينظر إلى العلاقات خارج إطار الزواج بطريقة مختلفة.

ووصلت نسبة المواليد خارج إطار الزواج في فرنسا إلى 59.7 بالمائة، تلتها بلغاريا وسلوفينيا بنسبة بلغت 58.6 بالمائة، ثم إستونيا بنسبة بلغة 56.1 بالمائة، ثم السويد بنسبة بلغت 54.9 بالمائة، ثم الدنمارك بنسبة بلغت 54 بالمائة، ثم البرتغال بنسبة بلغت 52.8 بالمائة، ثم هولندا بنسبة بلغت 50.4 بالمائة.