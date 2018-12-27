مفوضية الانتخابات في مدغشقر تعلن فوز راجولينا بالرئاسة

ولدى المحكمة الدستورية العليا تسعة أيام اعتبارا من الخميس لاتخاذ قرار بشأن تأكيد تلك النتائج الأولية. كان مارك رافالومانانا منافس راجولينا قد زعم يوم الأحد الماضي حدوث تزوير.

أعلنت مفوضية الانتخابات في مدغشقر يوم الخميس فوز المرشح الرئاسي أندريه راجولينا في الجولة الثانية من الانتخابات وذلك طبقا للنتائج الأولية بعد فرز كامل الأصوات.

وقالت المفوضية إن راجولينا حصل على 55.66 بالمئة من الأصوات في حين حصل رافالومانانا على 44.34 بالمئة وبلغت نسبة الإقبال ما يزيد قليلا عن 48 بالمئة.

وكان الرئيسان السابقان، رافالومانانا ومنافسه راجولينا الذي أطاح به في انقلاب عام 2009، قد أعلنا في وقت سابق أنهما سيقبلان النتائج مما زاد الآمال في انتقال سلمي للسلطة وعدم تكرار الفوضى السياسية التي حدثت قبل عشر سنوات تقريبا.

وحضر راجولينا إعلان المفوضية للنتائج يوم الخميس فيما لم يحضر رفالومانانا.

ويبلغ عدد سكان مدغشقر، وهي جزيرة تقع في المحيط الهندي، نحو 25 مليون نسمة وهي من بين أفقر الدول في القارة الأفريقية إذ يعيش نحو 80 بالمئة من السكان على أقل من دولارين في اليوم.