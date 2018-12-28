شخصيّات فارقت الحياة عام 2018 لكن ذكراها ستبقى خالدة

نستعرض فيما يلي أبرز الشخصيات التي رحلت خلال العام الجاري بعد أن سجّلت خلال مسيرتها حضوراً في القارة الأوروبية وخارجها على الصعيد السياسي، الاقتصادي، العلمي، الثقافي، الفني، الإنساني، الأكاديمي، الرياضي وغيرها من المجالات.

ستيفن ويليام هوكينغ ولد في مدينة أوكسفورد البريطانية في العام 1942، ويعد من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلوم الكون، تلقى علومه في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، وأكمل دراسته في جامعة كامبريدج وحصل منها على الدكتوراه في علوم الكون.

وضع هوكينغ أبحاثاً في علوم الكون والعلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، وله أيضاً أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.

ويعد هوكينغ مثالاً يحتذى في الصبر ومقاومة المرض، ذلك أن المرض وحالة العجز التي تملكته منذ ريعان شبابه، لم تحل دون مثابرته لتحقيق مكانة مرموقة في مجال الأبحاث والعلوم النظرية.

وسجّل هوكينغ خلال حياته، إضافة لإنجازاته العلمية، حضوراً لافتاً في ميدان الأعمال الخيرية والإنسانية والدعوة إلى السلام والسلم العالمي، توفي عن عمر يناهز الـ76 عاماً.

بادي أشدون

سياسي ودبلوماسيٌ بريطاني، تقلّد قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي من العام 1988 ولغاية العام 1999، وقد أحرز نجاحاً خلال قيامه بمهمة الممثل الأممي الأعلى للأزمة في البوسنة والهرسك، في التسعينيات من القرن الماضي، تم نقله إلى المشفى بعد إصابته بسرطان المثانة في الفترة التي سبقت رحيله، توفي عن عمر يناهز الـ77 عاماً.

شارل أزنافور

ولد شارل أزنافور في باريس لأب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان، وبفضل مسيرته الفنية حصل على لقب أيقونة الغناء في فرنسا وتربع على أكبر سلسلة متنوعة من الأغاني في القرن العشرين وحصل على جائزة هذه السلسلة في العام 1988 من قبل قناة سي إن أن الأمريكية والتايمز.

يملك أزنافور رصيد أغاني يتجاوز 1200 أغنية بسبع لغات مختلفة، وزعت في 94 دولة. وباع الفنان الفرنسي أكثر من 100 مليون شريط حول العالم وشارك في 60 فيلما. أزنافور تزوج ثلاث مرات ولديه ستة أطفال، ثلاثة منهم مع زوجته الأخيرة علا التي بقي معها 50 عاما، توفي عن عمر يناهز الـ94.

أوبير دو جيفنشي

استمرت رحلة عطاء مصمم الأزياء الفرنسي الشهير أوبير دي جيفنشي على مدى أربعين عاما، ترك من خلالها بصمة لا تنسى في عالم الأناقة، فقد أسس واحدة من أكبر دور الأزياء في باريس خلال حقبة الخمسينات قبل أن يتجه إلى نيويورك لتأسيس إمبراطورية أعمال باعها في عام 1988 إلى مجموعة LVMH، توفي دو جيفنشي عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

مونتسيرات كابالي

ولدت مونتسيرات كابالي عام 1933 في برشلونة، بدأت مغنية الأوبرا الإسبانية الشهيرة كابالي مسيرتها في عام 1956 في بازل بسويسرا، وقامت بالغناء أكثر من أربعة آلاف مرة. ويعتبر كثيرون مغنية السوبرانو الشهيرة عالميا آخر مغنيات الأوبرا.

وكانت تعاني لسنوات من مشكلات صحية. وبعد انتكاسة قبل ست سنوات، كانت مونتسيرات، وهي أم لاثنين وجدة، تستطيع بالكاد السير، وكانت تجلس بشكل عام على كرسي متحرك. وظلت قعيدة حتى آخر ظهور لها، توفيت عن عمر يناهز الـ85 عاماً.

جوسيب نونيز

تولى جوسيب لويس نونيز رئاسة نادي برشلونة في واحدة من أنجح فترات النادي وحصد لقب كأس أوروبا لأول مرة في 1992 كما أحرز لقب الدوري سبع مرات.

وأشرف نونيز على تحديث النادي وتوسيع ملعب نوكامب ليسع 99 ألف مشجع حاليا إضافة إلى إنشاء أكاديمية ناشئي برشلونة التي خرّجت لاعبين مبدعين مثل ليونيل ميسي وتشابي هرنانديز وأندريس انيستا، توفي نونيز عن عمر يناهز الـ87 عاماً.

برناردو بيرتولوتشي

اصطحب النجاح المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي برناردو بيرتولوتشي خلال مسيرته الفنية التي تضمنت عددا من أجل الأعمال كـ"كونفوميست" و"لاست تانغو في باريس"، و"1900" و"ذا لاست إمبريور"، توفي عن عمر يناهز الـ77 عاماً.

سيرجيو مارشيوني

عُرف رجل الأعمال الإيطالي سيرجيو مارشيوني من خلال البصمات التي تركها في صناعة سيارات فيات وشليسلر، وكان مارشيوني أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيراري ورئيس شركة مازيراتي خلال حياته المهنية، توفي عن عمر يناهز الـ66 عاماً.

ستيفاني توكنغ

فازت الألمانية ستيفاني توكنغ مقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية بجائزة الكاميرا الذهبية حين كان عمرها 24 عامًا وذلك عن عمل قدمته عن الموسيقي، توفيت بشكل مفاجئ نتيجة ذبحة صدرية وكان عمرها حينها 56 عاماً.

سيليست رودريغز

كانت البرتغالية سيليست رودريغز مغنية فادو وهي وأخت أميلاليا رودريغز وصديقة مقرب من مادونا، توفيت عن عمر يناهز الـ95.

جوليو بومار

كثيرون يعدّون الفنان البرتغالي جوليو بومار الرسام البرتغالي الأعظم بين أبناء جيله، توفي عن عمر يناهز الـ92 عاماً.

ميلوس فورمان

نال المخرج التشيكي ميلوس فورمان شعبية واسعة من خلال فيلمه "كرة الإطفائي" وبعد ذلك طرق هوليود بفيلميه "أحدهم طار فوق عش الوقواق"، و"أماديوس"، رحل عن عمر يناهز الـ86 عاماً.

هنريك، أمير الدنمارك

تقاعد زوج الملكة مارجريت الثاني، هنريك من واجباته العامة في عام 2016. ولد في فرنسا، وكان الأمير صانع نبيذ، كما أنه كان شاعراً، نشر أعماله الشعرية الخاصة قبل أن يتوفى عن عمر يناهز الـ83 عاماً.

إليزابيث أميرة الدانمارك

الأميرة الدانماركية إليزابيث، وبصفتها أول ابنة عم للملكة مارجريت الثاني، كانت في المرتبة الثانية عشرة في خط خلافة العرش الدانمركي في وقت وفاتها حين كانت تبلغ من العمر 83 عاماً.

لم تتزوج إليزابيث قط وعاشت مع المخرج السينمائي كلاوس هيرمانسين في جناح منفصل من القصر الملكي سورجينفري في لينغبي بالقرب من كوبنهاغن.

بال فابرى

اشتهر السياسي الأمريكي المجري، والدبلوماسي، ورجل الأعمال بال فابري بجهوده كمؤسس لجمعية مركز التجارة العالمية، توفي عن عمر يناهز الـ99 عاماً.

شاندور كانيادى

شاندور كانيادى هو شاعر ومترجم هنغاري من منطقة ترانسيلفانيا، رومانيا، وهو واحد من أكثر الشعراء المجريين المعاصرين المعروفين وله مساهمات هامة في أدب الأطفال بالمجر، توفي عن عمر يناهز الـ89 عاماً.

بويان بيتروف

البلغاري بويان بيتروف هو أحد علماء الحيوان المعروفين، ويعدّ أفضل متسلق لجبال الألب في بلغاريا خلال كافة العصور، وتنقّل بتروف في منتصف عقده الخامس بين عشر قمم جبال يزيد ارتفاعها على ثمانية الاف متر وكلها خالية من الاكسجين، ولم يعد بتروف من آخر رحلة له في جبال الهيمالايا حيث ضاع على قمة شيشبانجما التبتية، وهو أعلى جبل في العالم في المرتبة 14 عند 8027 متر، رحل بيتروف عن عمر يناهزالـ45 عاماً.

آرا غولر

كان المصور الصحفي التركي الأرمني آرا غولر الملقب بـ "عين اسطنبول" أو "مصور إسطنبول" واحدًا من المصورين القلائل المعروفين في تركيا.

بدأ جولر الفنية في جريدة "إسطنبول الجديدة" بالمدينة في عام 1950. وذهب للعمل في صحيفة "الحرية" اليومية التركية، حيث حصل على شهرة عالمية وعلى العديد من الألقاب الهامة على الصعيد الدولي، توفي عن عمر يناهزالـ90 عاماً.

منير أوزكول

التركي منير أوزكول، ممثل سينمائي ومسرحي، حصل على لقب "فنان الدولة في تركيا"، وفي العام 1972 حصل على جائزة البرتقالة الذهبية لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم "سيف كارديشيم"، توفي في الـ92 من عمره.

سيمشا روتم

أحد الناجين من الهولوكوست وكان من بين آخر المقاتلين اليهود المعروفين من ثورة الحي اليهودي في وارسو عام 1943 ضد النازيين، توفي عن عمر يناهز الـ94 عاماً.

ايرينا سزيجيسكا

العدّاءة البولونية ايرينا سزيجيسكا هي الوحيدة في التاريخ، على صعيد الرجال والنساء، التي تحمل الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر، 200 متر و400 متر.

لويدميلا أليكسييفا

المؤرخة الروسية لويدميلا أليكسييفا برز نشاطها في مجال حقوق الإنسان، وفازت المنشقة السوفييتية بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة ساخروف المعروفة، توفيت أليكسييفا عن عمر يناهز الـ91 عاماً.

جورج بوش

جورج بوش هو رئيس الولايات المتحدة والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، توفي عن عمر يناهز الـ94.

جون ماكين

عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأسير حرب خلال حرب فيتنام، توفي عن عمر يناهز الـ81 عاماً.

أريثا فرانكلين

الأمريكية أريثا فرانكلين مغنية وناشطة في مجال الحقوق المدنية، عرفت بأغنياتها "الاحترام" و "المرأة الطبيعية"، توفيت عن عمر يناهز الـ76 عاماً.

أنتوني بوردين

تم العثور على الطاهي الأمريكي المشهور أنتوني بوردين ميتًا في غرفة فندق بالقرب من ستراسبورج بفرنسا، وكان يبلغ من العمر حينها 61 عاماً.

ستان لي

الأمريكي ستان لي الكاتب والمحرر الكوميدي المعروف، توفي عن عمر يناهزالـ95 عاماً.

كيت سبيد

تم العثور عل مصممة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية ميتة في شقتها في مدينة نيويورك حين كان عمرها 99 عاماً.

بيلي جراهام

أحد أبرز الزعماء المسيحيين في القرن العشرين، رحل عن عمر يناهز الـ99 عاماً.

بيرت رينولدز

اشتهر ممثل هوليوود بيرت رينولدز بأدواره القوية في أفلام مثل "سموكي و الباندت" و "ليالي بوغي"، رحل عن عمر يناهز الـ82 عاماً.

فيليب روث

حصل الروائي الأمريكي فيليب روث على جائزة بوليتزر عن روايته الأمريكية "الرعوية" عام 1997، توفي عن عمر يناهز الـ85 عاماً.