افتتاح مطار إسطنبول الجديد في بداية آذار-مارس المقبل

وجرى تأجيل تشغيل المطار أول مرة إلى يناير كانون الثاني، في انتكاسة للحكومة التي وصفته بأنه أحد أهم مشروعات طفرة البناء التي كانت محركا للنمو الإقتصادي القوي في عهد أردوغان المستمر منذ 15 عاما.

أعلنت صحيفة "ميليت" التركية يوم الخميس 27 ديسمبر إن مطار إسطنبول الجديد سيدخل حيز التشغيل الكامل في الثالث من مارس آذار، بعد تأجيل المشروع البالغة تكلفته 12 مليار دولار مرتين.

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هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن افتتاح المطار في أكتوبر تشرين الأول، غير أنه لا يشهد إلا تسيير عدد قليل من الرحلات منذ ذلك الحين. ويقول المسؤولون إنه سيكون واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأعلن أردوغان في مراسم الإفتتاح إن المطار سيكون قادرا على استقبال 90 مليون مسافر سنويا، ومن الممكن توسعته لاستيعاب ما يصل إلى 200 مليون مسافر.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الإجتماعي بعد ذلك تسرب الأمطار بكثافة إلى صالة ركاب غارقة في المياه إلى جانب ساحة لانتظار السيارات تغمرها المياه في المطار الجديد.