أمريكي يكتب التاريخ ويعبر القارة القطبية الجنوبية من الساحل إلى الساحل

أضحى المغامر الأمريكي كولن أوبرادي البالغ من العمر 33 سنة أول شخص يكمل رحلته منفردا عبر القطب الجنوبي، دون أي نوع من المساعدة. فقد قطع أوبرادي مسافة 1600 كيلومترا عبر القطب الجنوبي من الساحل إلى الساحل.

وعلى موقعه في إنستغرام، شرح المغامر كيف انتهت رحلته على حافة هضبة روس الجليدية، وهي النقطة التي تنتهي عندها يابسة القطب الجنوبي.

وكتب أوبرادي قائلا إنه أنجز مهمته، بعد أن قطع مسافة حوالي 80 ميلا خلال 72 ساعة، وقال إن الساعات 32 الأخيرة كانت من أكبر التحديات في حياته، ولكنها كانت أفضل اللحظات التي لم يعش مثلها من قبل.

وكانت رحلة أوبرادي تم تتبعها عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، والتغطية الحية لرحلته كان يتم تحيينها يوميا على موقعه على الأنترنت: "كولينوبرادي دوت كوم".

وكانت محاولة قام بها ضابط الجيش الإنجليزي هنري ورسلي سنة 2016، لكنه لم يفلح، ومات بينما كان يحاول إتمام الرحلة دون تلقي أي نوع من المساعدة.

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