شاهد: سقوط طائرة إنقاذ هليكوبتر ومقتل طاقمها في إمارة رأس الخيمة

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني قولها إن طائرة إنقاذ هليكوبتر سقطت مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها في إمارة رأس الخيمة مساء اليوم السبت.