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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: سقوط طائرة إنقاذ هليكوبتر ومقتل طاقمها في إمارة رأس الخيمة

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شاهد: سقوط طائرة إنقاذ هليكوبتر ومقتل طاقمها في إمارة رأس الخيمة
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نقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني قولها إن طائرة إنقاذ هليكوبتر سقطت مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها في إمارة رأس الخيمة مساء اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة أمر بفتح تحقيق شامل في الحادث وفي اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوعه لمعرفة أسبابه.

ولم تذكر هيئة الطيران المدني عدد القتلى.

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