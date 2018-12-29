شاهد: الفوضى والطحين يحكمان بلدة إسبانية نهاراً كاملاً

حكمت الفوضى لساعات مدينة إيبي في جنوب شرق إسبانيا يوم الجمعة 28 كانون الأول/ ديسمبر، حيث شارك السكان في المعركة السنوية للدقيق.
المعركة التقليدية بالطحين والبيض والمفرقعات تجرى كل عام كجزء من مهرجان "Els Enfarinats"، الذي يحتفي بـ"يوم الأبرياء" وهو المعادل الإسباني ليوم كذبة نيسان/ أبريل.
وخلال المهرجان يقوم المحتفلون الذين يرتدون أزياء عسكرية هزلية، بتمثيل انقلاب ساخر وبالهيمنة على المدينة حتى غروب الشمس، من خلال سباق في الشارع يتم من خلاله اختيار "العمدة" ومن ثم الانتقال إلى مبنى البلدية للسيطرة عليه رمزياً.
ويجوب المشاركون شوارع المدينة لجمع غرامات، تدفع من قبل الجميع، هي في الواقع تبرعات للجمعيات الخيرية المحلية، أما أولئك الذين يرفضون دفع الغرامة فيحبسون في "زنزانة" في ساحة المدينة كعقوبة ويغطون بالدقيق.
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وبعد "الاستيلاء على السلطة"، تدور معركة ضد مجموعة تحاول "استعادة النظام" في الساحة المركزية للمدينة، تحت أنظار السكان الذين يتابعون الأحداث من مسافة آمنة.
يقال إن المهرجان قد تم الاحتفال به لأول مرة منذ أكثر من 200 عام، ولكن تم إحياؤه من قبل المدينة في عام 1981، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.