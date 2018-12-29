شاهد: الفوضى والطحين يحكمان بلدة إسبانية نهاراً كاملاً

حكمت الفوضى لساعات مدينة إيبي في جنوب شرق إسبانيا يوم الجمعة 28 كانون الأول/ ديسمبر، حيث شارك السكان في المعركة السنوية للدقيق.

المعركة التقليدية بالطحين والبيض والمفرقعات تجرى كل عام كجزء من مهرجان "Els Enfarinats"، الذي يحتفي بـ"يوم الأبرياء" وهو المعادل الإسباني ليوم كذبة نيسان/ أبريل.

وخلال المهرجان يقوم المحتفلون الذين يرتدون أزياء عسكرية هزلية، بتمثيل انقلاب ساخر وبالهيمنة على المدينة حتى غروب الشمس، من خلال سباق في الشارع يتم من خلاله اختيار "العمدة" ومن ثم الانتقال إلى مبنى البلدية للسيطرة عليه رمزياً.