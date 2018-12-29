الصين تفرض قيودا على واردات الألومنيوم والصلب الخردة

قالت وزارة البيئة يوم السبت إن الصين ستفرض قيودا على واردات الألومنيوم والصلب الخردة اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الألومنيوم والصُلب الخردة سيجري شطبهما من قائمة للصادرات غير المقيدة من منتجات المخلفات الصلبة التي يمكن الاستفادة منها كمواد خام إلى قائمة واردات مقيدة.

وقالت إن الجهات المعنية تبحث في صياغة معايير للنحاس والألومنيوم المعاد تدويره.