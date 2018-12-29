الصين تفرض قيودا على واردات الألومنيوم والصلب الخردة

قالت وزارة البيئة يوم السبت إن الصين ستفرض قيودا على واردات الألومنيوم والصلب الخردة اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن الألومنيوم والصُلب الخردة سيجري شطبهما من قائمة للصادرات غير المقيدة من منتجات المخلفات الصلبة التي يمكن الاستفادة منها كمواد خام إلى قائمة واردات مقيدة.
وقالت إن الجهات المعنية تبحث في صياغة معايير للنحاس والألومنيوم المعاد تدويره.
أضافت أن المواد الخام من الألومنيوم والنحاس التي تفي بالمعايير المحلية ذات الصلة لن تُعتبر مخلفات صلبة ويمكن استيرادها كأي سلعة عادية.
وهبطت واردات الصين من النفايات الصلبة إلى أقل من النصف في الفترة بين يناير كانون الثاني ومنتصف نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي مع تشديد البلاد حظرا على واردات النفايات الصلبة.
والقيود على واردات النفايات جزء من "حرب لمكافحة التلوث" بدأت عام 2017 وتهدف إلى تطهير الاقتصاد وتشجيع الشركات المحلية على إعادة التدوير.
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