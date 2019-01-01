شغلت الصين الإثنين أول خط نقل تيار كهربائي مباشر عالي الضغط بطاقة تزيد أو تعادل 1100 كيلو فولت، لتصبح أول بلد يمتلك مشروعا من هذا النوع في العالم من حيث الضعط وسعة نقل طول مسافة الانتقال وأكثرها تقدمًا في التكنولوجيا. خط النقل ينطلق من محطة تحويل تشانغجى فى منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غرب الصين ويمتد إلى غاية بلدة جوكوان بمقاطعة آنهوى بشرق الصين على مساحة 3293 كيلومترا، فيما تبلغ طاقة نقله 12 مليون كيلووات.
الصين تدشن أكبر مشروع لتوليد ونقل التيار الكهربائي العالي الضغط
وعن المشروع يقول نائب مدير إدارة مشروع محطة تحويل محطة تشانغجي، وانغ شاو وو "إن التيار المباشر عالي الضغط بطاقة تزيد أو تعادل 1100 كيلو فولت هو أحدث الابتكارات في مجال الكهرباء في بلدنا ولقد حقق تحسناً شاملاً في التيار الكهربائي المباشر الحالي والقدرة على الإرسال. كما أنه الأول من نوعه في العالم.
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الشركة المشغلة للمشروع قادرة على توفير 10 ملايين كيلووات من الكهرباء على مساحة تمتد ما بين 3000 إلى 5000 كيلومتر. وسيمكن هذا المشروع من تخفيض كميات استخدام الفحم بمقدار 30.24 مليون طن في السنة ما سينعكس بصفة كبيرة على تحسين استخدام موارد الصين الطبيعية.