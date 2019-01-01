الصين تدشن أكبر مشروع لتوليد ونقل التيار الكهربائي العالي الضغط

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شغلت الصين الإثنين أول خط نقل تيار كهربائي مباشر عالي الضغط بطاقة تزيد أو تعادل 1100 كيلو فولت، لتصبح أول بلد يمتلك مشروعا من هذا النوع في العالم من حيث الضعط وسعة نقل طول مسافة الانتقال وأكثرها تقدمًا في التكنولوجيا. خط النقل ينطلق من محطة تحويل تشانغجى فى منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غرب الصين ويمتد إلى غاية بلدة جوكوان بمقاطعة آنهوى بشرق الصين على مساحة 3293 كيلومترا، فيما تبلغ طاقة نقله 12 مليون كيلووات.