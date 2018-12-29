حرية الصحافة نجمة احتفالات السنة الجديدة في تايمز سكوير في نيويورك

سيحل صحفيون ضيوف شرف على احتفال ليلة رأس السنة الجديدة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك يوم الاثنين، فيما وصفه منظمون بأنه احتفال بحرية الصحافة بعد عام مميت على نحو غير معتاد للصحفيين في وسائل الإعلام الإخبارية الأمريكية.

وقال تيم تومكنز رئيس تحالف تايمز سكوير إن هجومين بعينهما أزعجا المنظمين وهم يتباحثون في الخريف بشأن من سيعطونه شرف بدء إسقاط كرة الاحتفال قبل منتصف الليل مباشرة.

الأول هو قتل جمال خاشقجي، كاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست والذي كان مقيماً بالولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في تركيا. والثاني هو إطلاق نار في حزيران/ يونيو في صالة تحرير صحيفة كابيتال، وهي صحيفة محلية في أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية، قتل فيه خمسة موظفين.

وقال تومكنز في مقابلة "كانت قضية كبيرة خلال العام". وأشار إلى أن اسم ميدان تايمز سكوير جاء من صحيفة نيويورك تايمز وإن ناشراً بالصحيفة هو أدولف أوكس هو من بدأ تقليد إسقاط الكرة في عام 1907.

وقال جول سايمون المدير التنفيذي بلجنة حماية الصحفيين إن تحالف تايمز سكوير اتصل بجماعته بسبب "إدراك أن الصحافة والصحفيين على وجه الخصوص مهددون ويتعرض دورهم للتشكيك".

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وسيكون سايمون، الذي قال إنه يمضي ليلة رأس السنة عادة مع زوجته في جبال وايت في نيو هامبشير، في مركز الضوء خلال الاحتفالات في تايمز سكوير إذ سينضم إلى رئيس البلدية بيل دي بلازيو في بدء إسقاط الكرة قبل دقيقة من منتصف الليل.

وستنضم مجموعة من الصحفيين من منافذ إخبارية أمريكية ودولية إلى سايمون على المنصة. وقال تحالف تايمز سكوير يوم الجمعة إنه يضع اللمسات الأخيرة على قائمة الصحفيين.

وحظي في السنوات السابقة بشرف ضغط زر إسقاط الكرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان جي مون وواحدة من قدامى المحاربين في حرب العراق وسونيا سوتومايور القاضية بالمحكمة العليا والمغنية ليدي جاجا.