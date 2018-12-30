وزير تجارة بريطانيا: هناك احتمال بنسبة 50% أن يتم وقف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس إن هناك فرصة "بنسبة 50 في المئة" لاحتمال وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان اتفاق الحكومة مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية الانسحاب من الاتحاد الشهر المقبل.

وقال فوكس وهو من المؤيدين البارزين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لصحيفة صنداي تايمز "إذا لم نصوت لصالح ذلك فلست متأكداً من منحي (الخروج من الاتحاد الأوروبي) أكثر من 50 في المئة".

وفي الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثلاثة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار بدأ اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي يتهاوى ليفسح المجال بذلك أمام سلسلة من الاحتمالات ابتداء من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي قد انسحبت في وقت سابق من الشهر الجاري من تصويت مزمع على اتفاقها بعد اعترافها بأن البرلمان سيرفضها. ومن المتوقع أن يصوت النواب على الاتفاق في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير كانون الثاني.

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