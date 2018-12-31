قرقاش: اتفاق السويد يعرّي جماعة الحوثين أمام المجتمع الدولي

انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه في شبكة تويتر الإثنين اتفاق السويد المبرم ما بين الحكومة اليمنية والميليشيات قائلا أن هذا الاتفاق كشف النقاب الوجه الحقيقي للحوثيين أمام المجتمع الدولي.

وقال قرقاش على تويتر "من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه"

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى "يبدو واضحا أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح".

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وواصل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية "ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري ان هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه".

هذا وسبق وأن اتهم التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية ويدعم الشرعية في اليمن جماعة الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في محيط الحُديدة عدة مرات. وقال التحالف في بيان "أحد انتهاكات الحوثين يشمل إطلاق النار بكافة أنواع الأسلحة مثل الصواريخ الباليستية وقذائف الهاون وصواريخ آر بي جي وكاتيوشا".