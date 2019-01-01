شاهد: صورة سيلفي لنجمي التنس روجر فيدرر وسيرينا وليامز

أخذ النجمان روجر فيدرر وسيرينا وليامز صورة سيلفي على هامش بطولة كأس هوبمان للتنس التي تدور فعالياتها ببيرث بأستراليا، وهي الفرصة التي أشاد فيها اللاعبان ببراعة بعضهما البعض.

وفاز فيدرر وزميلته بليندا بينسيتش، على سيرينا وليامز وزميلها فرانسيس تيافوي، في المباراة الخاصة ببطولة الفرق المختلطة. ولعب فيدرر وويليامز مباراة ممتعة للغاية انتهت بفوز الفريق السويسري على نظيره الأميركي بنتيجة أربعة-اثنان، أربعة-ثلاثة(خمسة-ثلاثة)، اثنان-واحد.

وكان لقاء فيدرير ووليامز فرصة لعشاق الكرة الصفراء لمتابعة النجمين وهما يستعرضان مهارتهما على الملعب في مواجهة نادرة، وقد حضر المباراة 14064 متفرج.

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