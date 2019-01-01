سيارة تصدم حشدا من الناس وسط طوكيو

صدمت سيارة حشدا من الناس الذين كانوا يحتفلون ببداية العام الجديد يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة ثمانية بينهم شخص فاقد الوعي في هجوم يشتبه بأنه إرهابي.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه جرى احتجاز شخص في العشرينات من العمر، ووصف الحادث بأنه "عمل من أعمال الإرهاب". ورفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

وقد قع الحادث بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاثنين في منطقة هاراجوكو السياحية، القريبة من ضريح ميجي في وسط طوكيو.

وقال عامل يبلغ من العمر 27 عاما في المنطقة: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث. هذا مكان أعرفه جيدا لذا فإن الأمر صادم للغاية".

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