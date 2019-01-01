صلاح وماني وأوباميانج في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب افريقي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن وصول اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج إلى القائمة النهائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم لنيل جائزة أفضل لاعب افريقي.

ونال الدولي المصري صلاح الجائزة العام الماضي وسيكون من أبرز المرشحين مجددا حيث يأمل أن يكون رابع لاعب يفوز بها مرتين متتاليتين بعد المهاجم السنغالي الحاجي ضيوف والمهاجم الكاميروني صمويل ايتو ويايا توري لاعب وسط ساحل العاج.

وينافس السنغالي ماني زميل صلاح في ليفربول أيضا على الجائزة بعدما احتل المركز الثالث في التصويت في 2016 والثاني العام الماضي.

ووصل أوباميانج مهاجم منتخب الجابون إلى التصفية النهائية للمرة الخامسة على التوالي ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم توري ومايكل ايسيين لاعب وسط غانا السابق.

ونال أوباميانج الجائزة مرة واحدة في 2015 بعد تفوقه على توري والغاني أندريه أيو.

وسيعلن الفائز بالجائزة في دكار في الثامن من يناير كانون الثاني.