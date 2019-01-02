سيلفا يعترف بوجوب الفوز على ليفربول كشرط لبقاء سيتي في المنافسة

قال برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إنه سيكون من الصعب على فريقه تشديد الخناق على ليفربول إذا لم يخرج منتصرا من مواجهتهما في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

وأبلغ سيلفا الصحفيين "نعلم أن الضغط أكبر علينا لاننا إذا لم نفز فانه سيكون من الصعب تشديد الخناق على ليفربول".

ويستضيف سيتي صاحب المركز الثالث منافسه ليفربول على ملعب الاتحاد. ويتصدر الفريق الزائر الدوري برصيد 54 نقطة من 20 مباراة متفوقا بسبع نقاط على فريق المدرب بيب جوارديولا الذي يتأخر بنقطة وراء توتنهام صاحب المركز الثاني.

وتابع "يتعين الفوز بكل مباراة من أجل اللحاق بهم وتضييق الفارق وهو ما سنحاول القيام به في المباراة المقبلة.

"نعلم أننا نتأخر بسبع نقاط عنهم وإذا فزنا سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط. الأمر يختلف بين سبع وأربع نقاط. سنحاول الضغط عليهم".

مهاجمو ليفربول محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وشيردان شاكيري

ولم يخسر ليفربول في الدوري حتى الآن ويملك أقوى خط دفاع حيث لم تهتز شباكه سوى ثماني مرات.

وأضاف سيلفا قبل أن يشيد بباقي خطوط ليفربول "حافظوا على نظافة شباكهم في مباريات كثيرة. يملكون دفاعا مثيرا للإعجاب.

"ثلاثي الهجوم في حالة رائعة. لا يكل ولا يمل. لاعبو الوسط يبذلون جهدا كبيرا ويضغطون كثيرا. يقدمون عروضا رائعة هذا الموسم في الدوري الممتاز ودوري الأبطال".

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