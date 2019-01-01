شاهد: الآلاف يستقبلون العام الجديد تحت الأمطار في ميدان تايمز

ووقف الألاف في الساحة الشهيرة في حي مانهاتن، وتعد هذه اللحظة تتويجا لساعات من الإنتظار تحت الأمطار الغزيرة خلال آخر ساعات عام 2018.

إنطلقت الألعاب النارية في ساحة تايمز بمدينة نيويورك الأمريكية وهلل آلاف المحتفلين مع العد التنازلي للثواني الأخيرة قبل منتصف ليل الإثنين وفي تحد للأمطار الغزيرة ليتابعوا تقليد إسقاط كرة الكريستال الضخمة عند الساعة الثانية عشرة إيذانا بميلاد عام 2019.

ولإضفاء بعض الجدية على الحدث وجه تحالف تايمز سكوير، وهو اتحاد شركات ينظم الحدث السنوي، تحية خاصة لحرية الصحافة بعد عام شهد هجمات على صحفيين في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

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وقبل دقيقة من منتصف الليل انضم عدد من الصحفيين في قناة "إيه.بي.سي نيوز" و"إن.بي.سي نيوز" وواشنطن بوست ورويترز وغيرها إلى رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو للضغط على الزر الذي يسقط كرة الكريستال.

وفتشت شرطة نيويورك من دخلوا المكان المخصص للحدث ونشرت قناصة على أسطح المباني واستخدمت معدات الكشف عن المعادن، ومنعت استخدام المظلات خشية وقوع هجمات عشوائية.

وبدأ تقليد مشاهدة كرة عملاقة تسقط من عمود في أعلى مبنى ضيق في مانهاتن بوسط المدينة عام 1907.