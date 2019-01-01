الفضائح كبدت زوكربيرغ خسائر بقيمة 22 مليار دولار في 2018

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تكبد مؤسس شبكة فيسبوك مارك زوكربيرغ خسائر ضخمة، كانت ربما الأكثر ارتفاعاً من بين 500 مليادير من أثرياء في العالم، خلال السنة الكارثية لعملاق المواقع الاجتماعية، قدرتها شبكة بلومبرغ بنحو 22 مليار دولار.

وقالت الشبكة إن مارك زوكربيرغ استهل عام 2018 بحوالي 75 مليار دولار ولكن وبحسب مؤشر الثروة الخاص ببلومبرغ انخفضت ثروته بحلول 30 ديسبمبر/ كانون الأول إلى 53 مليار دولار. بلومبيرغ وتقدر مساهمة مارك زوكربيرغ في فيسبوك التي شهدت هذه السنة سلسلة من المشاكل والفضائح من بينها فضيحة كامبرديج أنليتيك، بنسبة 13 في المائة.