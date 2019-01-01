تكبد مؤسس شبكة فيسبوك مارك زوكربيرغ خسائر ضخمة، كانت ربما الأكثر ارتفاعاً من بين 500 مليادير من أثرياء في العالم، خلال السنة الكارثية لعملاق المواقع الاجتماعية، قدرتها شبكة بلومبرغ بنحو 22 مليار دولار.
الفضائح كبدت زوكربيرغ خسائر بقيمة 22 مليار دولار في 2018
وقالت الشبكة إن مارك زوكربيرغ استهل عام 2018 بحوالي 75 مليار دولار ولكن وبحسب مؤشر الثروة الخاص ببلومبرغ انخفضت ثروته بحلول 30 ديسبمبر/ كانون الأول إلى 53 مليار دولار.
وتقدر مساهمة مارك زوكربيرغ في فيسبوك التي شهدت هذه السنة سلسلة من المشاكل والفضائح من بينها فضيحة كامبرديج أنليتيك، بنسبة 13 في المائة.
وأثرت مشاكل عملاق مواقع التواصل الاجتماعي على قيمة أسهمها في السوق العالمية، حيث انخفضت في تموز/يوليو المنصرم بنسبة 20 في المائة وذلك مباشرة بعد أن كشفت الشركة عن أرباح مخيبة للآمال في الثلاثي الثاني من السنة.
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في أدنى نقطة في البورصة، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغت القيمة الصافية لزوكربيرغ نحو 52 مليار دولار فيما تعافى سعر سهم فيسبوك قليلاً، وتوقعت مجلة موني خسارة زوكربيرغ بحوالي 15 مليار دولار هذا العام.
وقالت المجلة إن زوكربيرغ سيخسر أكبر حصة من المال في العام 2018 من بين أغنى 500 شخص كالرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته الصافية في الأسابيع الأخيرة كجزء من تراجع أكبر في أسهم شركات التكنولوجيا.