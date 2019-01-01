الشرطة البريطانية تحقق في حادث الطعن بمانشستر على أنه حادث إرهابي

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تتعامل مع هجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص طعنا في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر على أنه عمل إرهابي وتفتش مكانا في منطقة تشيتام هيل بالمدينة.
أكدت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تتعامل مع هجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص طعنا في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر على أنه عمل إرهابي وتفتش مكانا في منطقة تشيتام هيل بالمدينة.
كانت الشرطة قالت في وقت سابق اليوم إن خبراء في مجال مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق.
وقال قائد للشرطة يدعى إيان هوبكينز للصحفيين "نتعامل مع هذا في إطار تحقيق بشأن الإرهاب".
وقال شاهد عيان إنه سمع منفذ الحادث يصيح بكلمة "الله" خلال عملية الطعن.