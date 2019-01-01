الشرطة البريطانية تحقق في حادث الطعن بمانشستر على أنه حادث إرهابي

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تتعامل مع هجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص طعنا في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر على أنه عمل إرهابي وتفتش مكانا في منطقة تشيتام هيل بالمدينة.