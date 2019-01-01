شاهد: ضريبة لدخول المدينة بانتظار الطارقين أبواب البندقية

يتضمن قانون الموازنة المعتمد حديثًا في إيطاليا بنداً يتم بموجبه فرض ضريبة على السيّاح عند دخولهم إلى مدينة البندقية.

ففي إيطاليا يدفع المرء 1-5 يورو ضريبة (مدينة) لكل ليلة يقضيها في فندق أو في شقة مستأجرة، والآن، يمنح قانون الموازنة الجديد البندقية حق فرض ضريبة على دخول المدينة ذاتها، وهو ما يعني أيضاً أن على أولئك الذي يقصدون البندقية خلال النهار دفع ضريبة الدخول.

والجدير بالذكر أنه في العام 2017، قضى نحو 10.5 مليون سائح ليلة واحدة على الأقل في فندق بالبندقية، وكان كل شخص من هؤلاء يدفع 5 يورو ضريبة (المدينة) والتي يستثنى منها الطلاب والمتقاعدون، وفي حال تم احتساب عدد السيّاح الداخلين إلى المدينة بمن فيهم أولئك الذين لم يحتاجوا إلى النوم في فندق، فإن العدد حين ذاك يصبح 27 مليون سائح، وفق إحصاءات مجلس المدينة.