إنفوغرافيك: في أي دول أوروبية تنفق الأسر مالاً أكثرَ على الكحول؟

نشرت المديرية العامة للإحصائيات التابعة للمفوضية الأوروبية أرقاماً توضح المبالغ التي تم إنفاقها في البلدان الأوروبية على استهلاك الكحول في العام 2017.

وبحسب "يوروستات" تخطّت النفقات المنزلية الأوروبية على الكحول حدّ الـ 130 مليون يورو في 2017، فيما تصدّرت بلدان البلطيق قائمة المستهلكين.

وتجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات لا تأخذ بعين الاعتبار كمية الكحول التي تمّ استهلاكها في المطاعم أو الحفلات ولا الأموال التي أنفقت عليها، إنما هي تخصّ فقط الاستهلاك المنزلي.

وتقول "يوروستات" إن مبلغ 130 مليون يورو يعادل نحو 0.9 من إجمالي الناتج المحلي في الدول الأوروبية في العام 2017، أو بقول آخر، ما يفوق 300 يورو سنوياً ينفقها كلّ مواطن يعيش في الاتحاد.

وتصدّرت إستونيا القائمة الأوروبية حيث بلغ معدل نسبة النفقات المنزلية التي تمّ صرفها لشراء الكحول 5.2 من متوسط النفقات المنزلية الإجمالية في البلاد.

بقول أكثر تبسيطاً، هناك 5.2 بالمئة من نفقات الأسرة الإستونية مخصصة للكحول.

وجاءت لاتفيا في المرتبة الثانية بمعدل بلغت نسبته 4.9 بالمئة من متوسط النفقات المنزلية لدى الأسر، بينما احتلت ليتوانيا المرتبة الثالثة بنسبة 4.0 بالمئة.

وجاء معدّل نسبة استهلاك الكحول أقل من واحد بالمئة من النفقات المنزلية في ثلاثة بلدان أوروبية من ثمانية وعشرين، ألا وهي اليونان (0.9) وإيطاليا (0.9) وإسبانيا (0.8).

ويمكن الاستنتاج أن الأسر الإسبانية هي الأقلّ إنفاقاً على الكحول في كل الدول الأوروبية.

وتشير "يوروستات" إلى أن معدّل استهلاك الكحول، وبالتالي الإنفاق، بقي ثابتاً في الأعوام الممتدة بين 2007 و2017 في معظم بلدان الاتحاد، ما عدا رومانيا والبرتغال.

إذ ارتفع معدّل نسبة الإنفاق لدى الأسرة الرومانية من 2.3 بالمئة من الإنفاق السنوي الإجمالي، إلى 2.7 في 2017، وذلك يعتبر "تقدّماً" ملموساً من الناحية المادية.

الأسر البرتغالية بدورها رفعت معدل إنفاقها على الكحول، حيث ارتفعت نسبة المال المخصصة لهذا الغرض من 1.1 إلى 1.4 من إجمالي الإنفاق العام.

في المقابل، تراجعت نسبة الإنفاق في بلغاريا بنسبة كبيرة، فبعد أن كانت الأسرة البلغارية تخصص سنوياً ما يعادل 3 بالمئة من نفقاتها الإجمالية لشراء الكحول، انخفضت هذه النسبة إلى 1.7 في العام 2017.

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