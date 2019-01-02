مسؤول: مصر تصدر 520 مليون قدم من الغاز المسال يومياً

قال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لرويترز يوم الأربعاء إن بلاده تصدر حاليا 520 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال عبر مجمع إدكو للإسالة، مقارنة مع 300 مليون قدم مكعبة يوميا في مطلع 2018.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي طالبا عدم نشر اسمه "نصدر حاليا الغاز المسال للخارج بكميات تبلغ 520 مليون قدم مكعبة يوميا عبر مجمع إدكو للإسالة.

"التصدير لصالح شركة بتروناس الماليزية وشركة شل الهولندية والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)".

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وتستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية 2019-2020.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو تموز الماضي.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.