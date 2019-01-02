الخطوط القطرية تشتري حصة 5% من خطوط جنوب الصين الجوية

قالت الخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء إن شركة الطيران المملوكة للدولة استحوذت على حصة نسبتها خمسة بالمئة في شركة خطوط جنوب الصين الجوية، في خطوة تهدف لدخول سوق البر الرئيسي للصين سريعة النمو.

وتملك الخطوط الجوية القطرية أيضا حصة قدرها 20 بالمئة في آي.سي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وعشرة بالمئة في مجموعة لاتام إيرلاينز بأمريكا الجنوبية، و49 بالمئة في شركة مريديانا للطيران الإيطالية، و9.99 بالمئة في كاثي باسيفك للطيران في هونج كونج.

وسعت الناقة القطرية الوطنية لشراكات ومسارات جديدة، بعدما مُنعت في 2017 من الطيران إلى السعودية والإمارات بسبب عقوبات فرضها البلدان.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر منذ يونيو حزيران عام 2017، واتهموها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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وقالت خطوط جنوب الصين في بيان منفصل إن شركة الخطوط الجوية القطرية ربما تزيد حصتها فيها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة. ولم يكن لقطر أي استثمارات سابقة في شركة الطيران الصينية.

والخطوط الجوية القطرية ثاني شركة طيران أجنبية تستحوذ على حصة في خطوط جنوب الصين الجوية بعد أمريكان إيرلاينز.

وانسحبت الناقلة الصينية من تحالف طيران سكاي تيم في بداية العام الحالي.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "عند الأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة والامكانيات الهائلة التي تتمتع بها كل من الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين الجوية، يظهر في الأفق العديد من الفرص التي يمكننا انتهازها معا وبناء علاقة طويلة الأمد بما يعود بالنفع على مسافري الشركتين".