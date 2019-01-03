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النيجر

قوات النيجر تقتل أكثر من 280 من مقاتلي بوكو حرام

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بقلم:  Euronews  مع REUTERS WORLD (ARABIC)
قوات النيجر تقتل أكثر من 280 من مقاتلي بوكو حرام
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قالت وزارة الدفاع بالنيجر إن قوات وضربات جوية قتلت أكثر من 280 من مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة منذ بدأت الحكومة عملية ضد الجماعة الأسبوع الماضي.

وتنفذ بوكو حرام هجمات في النيجر وتشاد والكاميرون من معقلها في شمال شرق نيجيريا حيث تقاتل منذ أكثر من تسع سنوات لإقامة دولة خلافة.

وقالت وزارة الدفاع بالنيجر في بيان يوم الأربعاء إن الجيش بدأ يوم الجمعة عملية واسعة ضد الجماعة على امتداد نهر كومادوجو بجنوب شرق البلاد والذي يفصل النيجر عن نيجيريا.

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وأضافت أن أكثر من 200 مسلح تم "تحييدهم" بضربات جوية وقتلت القوات النيجر على الأرض 87 مسلحا.

وفي يونيو حزيران 2016، لقي أكثر من 30 من جنود النيجر حتفهم خلال هجوم نفذته بوكو حرام على بلدة بوسو مما دفع تشاد إلى إرسال ألفي جندي لمساعدة جارتها في التصدي للمسلحين.

وانسحبت هذه القوات في أكتوبر تشرين الأول من عام 2017 مما أثار مخاوف أمنية في إقليم ديفا.