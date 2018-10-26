ماذا يجري في النيجر... هل فشلت سياسة الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة غير الشرعية

أهلاً بكم في "انسايدرز"، مجلة "يورونيوز" التي تلقي نظرة معمقة على الاحداث العالمية الحساسة... في هذه الحلقة، نتوجه الى النيجر، بوابةِ العبور الى أوروبا. سنوياً، مئة ألف مهاجر من هذا البلد ومن دول جنوب الصحراء الكبرى يسعون لعبور هذه البوابة للوصول الى أوروبا عبر ليبيا.

لكن، اليوم، النيجر تلعب دور شرطة مكافحة الهجرة الى أوروبا. أي ان الجيش والشرطة مسؤولان عن منع المهاجرين من مغادرة النيجر. ووضع المؤهلين منهم للجوء في أوروبا في مراكز مخصصة كي يتم نقلهم لاحقاً.