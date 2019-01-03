قالت الشرطة النرويجية إن أربعة سياح من السويد وفنلندا ما زالوا مفقودين يوم الخميس بعد يوم من انهيار جليدي في المنطقة القطبية بالنرويج يُخشى أن يكون جرفهم.
النرويج: فقدان أربعة سياح من السويد وفنلندا بعد انهيار جليدي
حدث الانهيار الجليدي يوم الأربعاء في منطقة ترومس في شمال النرويج في بقعة تجذب المتزلجين. وقالت الشرطة إن ثلاثة فنلنديين وسويدي كانوا يتزلجون في المنطقة ووردها بلاغ بأنهم اختفوا حوالي الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.
ومنعت الظروف الجوية فرق الإنقاذ من مواصلة البحث عنهم يوم الخميس لكن لم تعلن السلطات توقف عمليات البحث.
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وقالت أستريد إليزابيت نيلسن قائدة شرطة ترومس في مؤتمر صحفي "الكتلة الثلجية هائلة. هناك خطر كبير أن يحدث انهيار جليدي جديد... وهناك عاصفة صغيرة بالمنطقة".
وشوهدت آثار أقدام المتزلجين متجهة إلى موقع الانهيار.
وقالت شرطة ترومس في بيان في وقت سابق يوم الخميس "تفترض الشرطة أن الانهيار جرف الأربعة".