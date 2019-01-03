اختفاء دبلوماسي كوري شمالي لدي إيطاليا وروما لا تعلم عنه أي شئ

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قال مصدر دبلوماسي كبير يوم الخميس إن وزارة الخارجية الإيطالية ليس لديها أي علم بشأن تقارير ذكرت أن دبلوماسيا من كوريا الشمالية، كان حتى وقت قريب القائم بأعمال السفير في إيطاليا، اختفى ويطلب اللجوء إلى الغرب.

وقال مصدر دبلوماسي آخر إن وزارة الخارجية ليس لديها ما يشير إلى أن الدبلوماسي جو سونج جيل طلب اللجوء إلى إيطاليا. وأضاف المصدر أن كوريا الشمالية أعلنت في نهاية عام 2018 أنها ستوفد مبعوثا جديدا إلى روما.