روسيا توجه لأمريكي محتجز اتهامات بالتجسس

واحتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي ويلان في 28 ديسمبر كانون الأول للاشتباه في قيامه بالتجسس دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة أنشطة التجسس المزعومة.

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس يوم الخميس نقلا عمن وصفته بمصدر مطلع أن روسيا وجهت اتهامات بالتجسس للجندي المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير إنترفاكس من جهة مستقلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد تفسيرا لسبب احتجاز روسيا لويلان وإنها ستطالب بعودته على الفور إذا تبينت أن احتجازه غير قانوني.

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وقالت أسرة ويلان إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق بمشاة البحرية وإنه برئ من تهمة التجسس الموجهة له.

وعقوبة التجسس في القانون الروسي هي السجن من عشرة إلى 20 عاما.