تسلا تخفض أسعار سياراتها لتعويض ارتفاع النفقات الضريبية

خفضت تسلا أسعار جميع سياراتها في الولايات المتحدة لتعويض التراجع في الإعفاءات الضريبية على السيارات الصديقة للبيئة في حين لم تتمكن الشركة من تسليم العدد الفصلي المستهدف من الفئة 3 مما دفع أسهمها للانخفاض نحو سبعة بالمئة بسبب المخاوف بشأن مستقبل ربحية الشركة.

وتساءل محللون عما إذا كان خفض السعر ألفي دولار على كل سيارات تسلا يشير إلى تقلص الطلب في الولايات المتحدة وإن كان سيقضي على الربحية حديثة العهد بالشركة التي لم تحقق أرباحا سنوية قط.

وفاجأ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا المستثمرين بالوفاء بتعهده تحويل تسلا للربحية في الربع الثالث، للمرة الثالثة فقط على مدى تاريخ الشركة الممتد لخمسة عشر عاما، لكن الشركة لم تحقق أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من 2018 ويظل المستثمرون قلقين بشأن تدفقاتها النقدية.

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وتعرض ماسك لضغوط مكثفة من أجل الوفاء بتعهده المتعلق بتحقيق الاستقرار في معدلات إنتاج الفئة 3 إذ تعد تلك السيارة ضرورية لتخفيف أزمة السيولة وتحقيق الربحية على المدى الطويل. وقالت الشركة إنها تنتج ألف سيارة من هذا الطراز يوميا بما يتوافق بشكل عام مع تعهدات ماسك لكنه يقل قليلا عن توقعات السوق.

وقالت الشركة إنها ستبدأ في تسليم الفئة 3 في أوروبا والصين في فبراير شباط. ودخل خفض السعر حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وسلمت تسلا 63 ألفا و150 سيارة من الفئة 3 في الربع الرابع مما قل عن توقعات المحللين البالغة 64 ألفا و900 سيارة لكن تسلا قالت إنه بناء على رصدها الخاص لتوقعات المحللين فإن أعداد السيارات تتوافق مع توقعات السوق.

ووفقا لحسابات رويترز، بلغت أرباح تسلا قبل الضرائب في الربع الثالث حوالي 3200 دولار للسيارة مما يعني أن خفض السعر بمقدار ألفي دولار قد يقلص الأرباح أكثر من النصف.