النرويج تحقق رقما قياسيا عالميا لمبيعات السيارات الكهربائية في عام 2018

قال اتحاد الطرق في النرويج، وهو هيئة مستقلة، يوم الأربعاء إن قرابة ثلث السيارات الجديدة المباعة في العام الماضي كانت كهربائية بالكامل، مما يمثل رقما قياسيا عالميا جديدا مع سعي البلاد لوقف مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2025.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 31.2 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات بعدما كانت 20.8 بالمئة عام 2017 و5.5 بالمئة فقط عام 2013 كما تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وتمنح النرويج تخفيضات ضريبية كبيرة على السيارات الكهربائية في إطار سياسة لخفض الانبعاثات.