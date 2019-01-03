تايلاند تلغي رحلات طيران إلى جزيرة للعطلات بسبب عاصفة

ألغت تايلاند رحلات طيران إلى جزيرة سياحية شهيرة وأغلقت منتجعات شاطئية وأخلت منصات النفط البحرية مع اقتراب أول عاصفة مدارية خلال نحو ثلاثين عاما من سواحلها الجنوبية يوم الخميس.
وتقترب العاصفة المدارية بابوك من جنوب تايلاند محملة برياح تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة ومسببة أمواجا عاتية وعواصف قبيل وصولها المتوقع للبر يوم الجمعة.
وألغت شركة بانكوك ايرويز جميع الرحلات من وإلى جزيرة كوه ساموي الشهيرة للعطلات مما يعني أن السائحين ربما تقطعت بهم السبل. وأعلنت وسائل الإعلام أيضا أن رحلات العبارات من وإلى الجزيرة توقفت.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة ورياح عاتية في عدة أقاليم بعضها يضم مزارات سياحية شهيرة مثل ساموي وبوكيت وكرابي.
وأعلنت شركة (بي.تي.تي) النفطية أنها علقت عملياتها في حقلين بخليج تايلاند وهما من أكبر حقول الغاز في البلاد. وقالت الشركة "مهمتنا الفورية والعاجلة هي فعل كل ما في استطاعتنا لضمان سلامة العاملين".
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