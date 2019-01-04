تايلاند تترقب وصول أقوى عاصمة مدارية منذ ثلاثة عقود

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تايلاند من أعنف عاصفة مدارية قد تجتاح البلاد منذ ثلاثة عقود إلى اليابسة مساء الجمعة. وقالت المصالح إن العاصمة ستكون محملة برياح تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كيلومترا في الساعة، مما دفع الآلاف للبحث عن مأوى يقيهم منها وأدى لإغلاق مطارين رئيسيين.

وسببت الرياح المصاحبة للعاصفة المدارية بابوك أمواجا عالية في خليج تايلاند قبل وصولها إلى إقليم ناكون سي تامارات في جنوب البلاد.

وحذر مسؤولو الأحوال الجوية من أمطار غزيرة ورياح عاصفة في 15 إقليما بجنوب تايلاند الذي يضم واحدة من أكبر زراعات المطاط الطبيعي في العالم وعدة جزر سياحية شهيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان في وقت مبكر الجمعة "هناك توقعات بهبوب رياح قوية مصحوبة بأمواج يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وخمسة أمتار في الخليج ومترين إلى ثلاثة في بحر أندامان. ننصح كل السفن بالبقاء على الشاطئ".

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وأضافت أن الأمور ستستمر على هذا النحو حتى السبت. وذكرت إدارة مواجهة الكوارث أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم نقل 6176 شخصا من ناكون سي تامارات وأقاليم باتاني وسونكلا ويالا إلى مراكز إيواء.

وأعلنت سلطات مطار ناكون سي تامارات عن إغلاق المطار كما ذكرت شركة نوك للطيران أنها ألغت كل الرحلات من وإلى الإقليم.

كما سيغلق مطار سورات تاني اعتبارا من عصر يوم الجمعة حتى السبت.