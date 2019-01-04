كندا: الصين اعتقلت 13 من مواطنينا منذ القبض على مسؤولة بهواوي

قالت كندا يوم الخميس إن 13 من مواطنيها تم اعتقالهم في الصين منذ إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز منغ وان تشو الشهر الماضي في فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة.

وقال بيان للحكومة الكندية إن ثمانية "على الأقل" من أولئك الثلاثة عشر أطلق سراحهم منذ ذلك الحين. ولم يكشف البيان ما هي الاتهامات التي قد تكون وجهت لأي منهم.

وقبل بيان يوم الخميس، لم يُعلن سوى عن اعتقال ثلاثة كنديين. وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين كندا والصين منذ إلقاء القبض على منغ في الأول من ديسمبر كانون الأول.

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وقالت الحكومة الكندية عدة مرات إنها لا ترى أي رابط صريح بين القبض على منغ، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، واعتقالات المواطنين الكنديين. لكن دبلوماسيين غربيين في بكين ودبلوماسيين كنديين سابقين يقولون إنهم يعتقدون أن الاعتقالات خطوة انتقامية من الصين.

وأُفرج عن منغ بكفالة عشرة ملايين دولار كندي (7.4 مليون دولار أمريكي) يوم 11 ديسمبر كانون الأول وهي تقيم الآن بأحد منزليها في فانكوفر بينما تحاول مقاومة تسليمها للولايات المتحدة. ويتحتم على المسؤولة البالغة 46 عاما ارتداء جهاز مراقبة في الكاحل والبقاء في المنزل من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا.